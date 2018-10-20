Узбекистан переходит на производство «зелёных» стройматериалов

В Узбекистане разрабатываются проекты по производству "зеленых" строительных материалов, сообщили Trend в субботу в АО "Узстройматериалы", передает Day.Az.

В компании сообщили, что рынок стройматериалов Узбекистана динамично развивается, активно развивается сектор строительства жилищного фонда, реализуются несколько крупных государственных программ по реконструкции и строительству объектов социального назначения.

"В связи с этим формируется устойчивый спрос на строительные материалы. В строй вводятся новые производственные мощности, в том числе и путем привлечения иностранных инвестиций. Предприятия страны удовлетворяют спрос на основные строительные материалы", - отметили в "Узстройматериалы".

Согласно информации, на сегодня на строительном рынке Узбекистана наиболее востребованными строительными материалами являются цемент, железобетонные конструкции, жженый кирпич, а также пластиковые и алюминиевые профили, окна и витражи.

Вместе с этим, как отметили в компании, меняется структура спроса, и наряду с качеством материалов, теперь также требуется обеспечение их энергоэффективности и экологичности.

"С учетом устойчивого развития промышленности строительных материалов, принимаются меры по переходу на более экологичные и энергоэффективные производства, что очень важно при ускоренном росте объемов производства", - сообщили в компании.

В связи с этим, как отметили в компании, в Узбекистане сегодня разрабатывается ряд проектов по организации производства "зеленых" строительных материалов, которые отличаются экологичностью, энергоэффективностью и отвечают современным требованиям.

На предприятиях по производству строительных материалов проводится модернизация с целью увеличения энергоэффективности и уменьшения количества отходов производства.

Отметим, что в январе-сентябре 2018 года предприятиями АО было произведено продукции на 3,51 триллиона сумов (2,43 триллиона сумов в 2017 году), из которых товары на 40,1 миллиона долларов (78,29 миллиона долларов) отправлены на экспорт. Производство цемента за отчётный период составило 5,75 миллиона тонн (5,91 миллиона тонн в 2017 году).