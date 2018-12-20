19 декабря 2018 года на мероприятии "Bankçılıq Mükafatları-2018", организованном Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), Kapital Bank победил в четырех номинациях и получил награды.

На мероприятии, прошедшем под лозунгом "Birlikdə yeni başlanğıclara" ("Вместе к новому начинанию"), Kapital Bank стал лучшим в четырех номинациях - "Корпоративная социальная ответственность", "Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты", "Самый активный банк, поддерживающий проекты финансовой грамотности", и "Банк, внедряющий инновационные платежные решения".

Следует отметить, что на мероприятии присутствовали представители коммерческих банков страны, представители международных финансовых институтов, руководители экспертных групп АБА, представители СМИ и другие гости.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.