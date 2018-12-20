Kapital Bank победил в четырех номинациях
19 декабря 2018 года на мероприятии "Bankçılıq Mükafatları-2018", организованном Ассоциацией банков Азербайджана (АБА), Kapital Bank победил в четырех номинациях и получил награды.
На мероприятии, прошедшем под лозунгом "Birlikdə yeni başlanğıclara" ("Вместе к новому начинанию"), Kapital Bank стал лучшим в четырех номинациях - "Корпоративная социальная ответственность", "Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты", "Самый активный банк, поддерживающий проекты финансовой грамотности", и "Банк, внедряющий инновационные платежные решения".
Следует отметить, что на мероприятии присутствовали представители коммерческих банков страны, представители международных финансовых институтов, руководители экспертных групп АБА, представители СМИ и другие гости.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
19 Дек. 16:49 11 364
-
01:16 7 908
-
19 Дек. 21:47 3 911
-
19 Дек. 21:53 3 782
-
19 Дек. 17:38 3 641