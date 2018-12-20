Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и BP будут сотрудничать в сфере МСБ - ФОТО

Агентство развития малого и среднего бизнеса и британская компания BP будут совместно развивать сектор МСБ в Азербайджане. Это предусмотрено меморандумом, подписанным в четверг между агентством и BP, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум подписали глава агентства Орхан Мамедов и вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Во время церемонии подписания Орхан Мамедов отметил, что несмотря на недолгое существование, агентство с успехом претворяет в жизнь задачи, поставленные главой государства в этом направлении, и уже приступило к исполнению стратегических проектов.

В свою очередь, Бахтияр Асланбейли дал информацию о проектах, реализуемых BP с целью развития малого и среднего предпринимательства в стране.

Отметим, что Агентство развития малого и среднего бизнеса создано на основе изданного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.