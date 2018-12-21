В Италии пересадили оливковые деревья в рамках проекта TAP

Оливковые деревья, находящиеся около приемного терминала Трансадриатического трубопровода (TAP) размещены в хранилище в итальянском регионе Masseria del Capitano.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте консорциума TAP AG, который занимается строительством трубопровода, предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как сообщается, работа по размещению оливковых деревьев, находящихся на стройплощадке около приемного терминала ведется в координации с компетентными органами и при полном соблюдении соответствующих правил.

"Здоровые растения переносятся в хранилище в Masseria del Capitano, в котором на данный момент содержится около 700 оливковых деревьев. TAP заботится об оливковых деревьях на всех этапах работы", - говорится в сообщении.

Отметим, что TAP стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

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