Азербайджан наладит производство электробусов

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, во встрече принимал участие директор Производственного объединения "Гянджинский автозавод" Кямран Назаров.

На встрече коснулись связей между Азербайджаном и Беларусью, подчеркнули важность расширения сотрудничества, охватывающего различные сферы. Было отмечено, что Гянджинский автомобильный завод в промышленной сфере является флагманом сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

С будущего года имеющееся сотрудничество будет расширено. На Гянджинском автозаводе совместно с ведущими белорусскими экспертами по производству техники планируется начать производство электробусов.

Во время беседы также было отмечено, что существуют широкие возможности для развития отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных направлениях.

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