Азербайджан определил годовой лимит на выдачу госгарантий на 2019 год

Максимальный лимит на предоставление правительством Азербайджана государственных гарантий в течение года утвержден на уровне показателя нынешнего года - четырех миллиардов манатов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на утвержденный в субботу Президентом Ильхамом Алиевым закон "О госбюджете на 2019 год".

Верхний предел внешнего государственного долга Азербайджана на 2019 год определен на уровне одного миллиарда манатов, а лимит на внутренние заимствования - 500 миллионов манатов.

Расходы на обслуживание государственного долга и обязательств прогнозируются на 2019 год в размере 2,335 миллиарда манатов.