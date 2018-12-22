Азербайджан определил годовой лимит на выдачу госгарантий на 2019 год
22 декабря 2018 17:12 160
Максимальный лимит на предоставление правительством Азербайджана государственных гарантий в течение года утвержден на уровне показателя нынешнего года - четырех миллиардов манатов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на утвержденный в субботу Президентом Ильхамом Алиевым закон "О госбюджете на 2019 год".
Верхний предел внешнего государственного долга Азербайджана на 2019 год определен на уровне одного миллиарда манатов, а лимит на внутренние заимствования - 500 миллионов манатов.
Расходы на обслуживание государственного долга и обязательств прогнозируются на 2019 год в размере 2,335 миллиарда манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!