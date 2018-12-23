Совместный проект Лейлы Алиевой и Villeroy & Boch.

Мы рады сообщить, что совсем скоро в честь 270-летнего юбилея бренд Villeroy & Boch запускает совместный проектc вице-президентом Фонда Гейдара Алиева - Лейлой Алиевой. Теперь все ценители классической элегантности и инновационного дизайна культовой модели New Wave смогут приобрести эксклюзивную кружку, разработанную специально для Villeroy & Boch талантливым художником Лейлой Алиевой.

Так фарфоровая кружка превратилась в чистый холст для творчества, и стала уникальным произведением искусства. Уже скоро авторская кружка будет представлена в бутиках Villeroy & Boch и может стать эксклюзивным подарком вашим друзьям и близким.

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бутик Villeroy & Boch, пр. Гусейн Джавида, 22.

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