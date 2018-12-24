Каким будет 2019 года для азербайджано-российского сотрудничества? - ОТВЕЧАЕТ ПОСОЛ - ФОТО

2019 год будет насыщенным с точки зрения развития торгового сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции в Баку сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Посол отметил, что Россия расценивает отношения с Азербайджаном как стратегическое партнерство.

"В этом году наблюдалось укрепление стратегического партнерства. Активизация наблюдалась во всех сферах сотрудничества", - сказал он.

Говоря о приоритетах сотрудничества на 2019 год, Бочарников отметил, что это продолжение работы по тем сферам, о сотрудничестве по которым договорились в 2018 году.

"В этом году мы договорились о многом, прежде всего, о развитии торгово-экономических отношений", - сказал дипломат.

По его словам, стороны также планируют наращивать в следующем году гуманитарное сотрудничество.

Отметим, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. РФ является одним из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 180 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-октябре 2018 года составил почти два миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлись 509,98 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года товарооборот между странами вырос на 15 процентов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook