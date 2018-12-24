Азербайджан и Россия будут совместно добывать нефть

Азербайджан и Россия намерены создать совместные предприятия (СП) в сфере добычи нефти, сказал в понедельник посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наши планы предусматривают создание совместных предприятий в целях организации нефтедобычи. Со стороны государств мы будем оказывать поддержку предприятиям, которые, в свою очередь, будут содействовать развитию промышленного производства. Хотелось, чтобы наши предприятия акцентировали внимание на сфере промышленности - для того, чтобы способствовать диверсификации и экономике Азербайджана, в том числе наших экономических связей", - сказал посол.

По словам дипломата, также имеются планы по созданию предприятий по машиностроению в сфере сельского хозяйства.

"Мы заинтересованы поставлять в Азербайджан продукцию наших предприятий сельхозмашиностроения. Мы готовы также создавать предприятия по совместному производству таких машин", - сказал Бочарников.

Далее, посол отметил, что Россия вложила в экономику Азербайджана 4,2 миллиарда долларов инвестиций в самых различных формах, в том числе в форме совместных предприятий.

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