До конца года служба «Друг МСБ» заработает еще в четырех городах Азербайджана

До конца 2018 года служба "Друг малого и среднего бизнеса" начнет функционировать в Гяндже, Евлахе, Губе и Гусаре.

Об этом председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов сказал на первом заседании Наблюдательного совета, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Мамедов отметил, что в настоящее время идут работы по созданию первого в Баку Дома малого и среднего бизнеса (МСБ). Агентство по развитию малого и среднего бизнеса осуществило меры по выполнению поручений главы государства, началась реализация ряда проектов, проведены меры по укреплению законодательной базы развития малого и среднего бизнеса.

"В Масаллинском, Сиязаньском, Хачмазском и Шабранском районах уже функционируют службы "Друг малого и среднего бизнеса", и до конца года они будут функционировать в Гяндже, Евлахе, Губе и Гусаре. В целом в Домах малого и среднего бизнеса предпринимателям будет предоставляться около 110 услуг. Также продолжаются работы по созданию портала "е-Дом малого и среднего бизнеса". Кроме того, создана "Система поддержки предпринимателей", являющаяся онлайн-платформой по рассмотрению обращений предпринимателей и их оперативному решению", - сказал Мамедов.

На заседании выступил председатель Наблюдательного совета, министр экономики Шахин Мустафаев, затем выступили зампред правления Эльчин Ибрагимов и глава аппарата агентства Шамиль Сулейманлы. На заседании состоялся обмен мнениями по приоритетам деятельности агентства, обсуждался механизм мониторинга и оценки деятельности.

Напомним, что Наблюдательный совет состоит из семи членов, включая его председателя, министра экономики Шахина Мустафаева.

Агентство развития малого и среднего бизнеса создано на основе подписанного в декабре прошлого года указа Президента Ильхама Алиева.

Задача агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.