В Азербайджане предложено расширить кредитование аграрного сектора

Развитие кредитных союзов может внести значительный вклад в развитие аграрного сектора Азербайджана.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации кредитных союзов Азербайджана (AKIA) Джалил Сулейманов, передает Day.Az.

По его словам, кредитные союзы в Азербайджане в основном нацелены на финансирование аграрного сектора, потому что кредиты в размере двух-трех тысяч манатов не являются значимой суммой для других секторов экономики страны. У аграриев иногда появляется необходимость в таких суммах для обработки земли и проведения других работ.

По словам Сулейманова, банки в большинстве случаев не заинтересованы в выдаче кредитов малому и среднему бизнесу в регионах, за исключением ограниченного количества предпринимателей, и это не носит массового характера.

"В стране работают 78 кредитных союзов, и более 80 процентов этих компаний сосредоточены в регионах страны", - сказал он.

Перечисляя проблемы кредитных союзов, Сулейманов отметил, что у союзов есть проблемы с финансированием, притом что на рынке наблюдается высокий спрос.

"На данный момент есть высокий спрос в аграрном секторе, в частности в сфере хлопководства. Со стороны хлопкоробов появился высокий спрос на кредиты на год в размере 1000-2000 манатов в соответствии с оборотом. Но "доноры" избегают работать в этом направлении", - сказал он.

Сулейманов отметил, что все кредитные союзы Азербайджана работают с местным капиталом и доля проблемных кредитов в общем портфеле союзов значительно ниже, чем у крупных кредитных организаций.

Также глава ассоциации добавил, что в настоящее время Фонд развития предпринимательства тесно сотрудничает с кредитными союзами, проводятся мониторинги и у него есть определенные планы по работе с союзами.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook