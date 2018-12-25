В Азербайджан прибыл первый груз по коридору "Ляпис Лазули"

В Бакинский международный морской торговый порт прибыл первый груз по коридору "Ляпис Лазули" из Афганистана. Об этом сказала во вторник глава пресс-службы порта Вафа Сафарли-Абдуллазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, по этому коридору в Баку прибыли девять грузовиков, которые выехали из афганского города Герат 13 декабря.

Она отметила, что груз проехал по территории Афганистана и Туркменистана, а дальше, как ожидается, проехав через Азербайджан, направится в Грузию и Турцию, а далее - в страну назначения.

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