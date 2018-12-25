В Азербайджан прибыл первый груз по коридору "Ляпис Лазули"
25 декабря 2018 12:00 91
В Бакинский международный морской торговый порт прибыл первый груз по коридору "Ляпис Лазули" из Афганистана. Об этом сказала во вторник глава пресс-службы порта Вафа Сафарли-Абдуллазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, по этому коридору в Баку прибыли девять грузовиков, которые выехали из афганского города Герат 13 декабря.
Она отметила, что груз проехал по территории Афганистана и Туркменистана, а дальше, как ожидается, проехав через Азербайджан, направится в Грузию и Турцию, а далее - в страну назначения.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Дек. 14:40 12 216
-
07:50 9 402
-
24 Дек. 21:53 5 752
-
24 Дек. 22:44 5 292
-
24 Дек. 17:59 5 023