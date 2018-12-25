Как в Азербайджане будут платить налоги в 2019 году?

С 2019 года субъекты микробизнеса в Азербайджане будут выплачивать подоходный налог и налог на прибыль после вычитания размера льгот.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала генеральный директор Департамента налоговой политики министерства по налогам Азербайджана Самира Мусаева во время пресс-конференции, посвященной изменениям, сделанным в Налоговый Кодекс Азербайджана.

Поясняя внесенные в законодательство поправки, она отметила, что министерство не будет требовать от предпринимателей выплачивать весь налог, а потом возвращать им сумму, подпадающую под льготы.

Отметим, что с первого января 2019 года 75 процентов доходов и прибыли субъектов микро-предпринимательства будет освобождена от уплаты подходного налога и налога на прибыль.

Кроме того, микро-предприниматели (стартапы), получившие специальный документ, подтверждающий их инновационную деятельность, будут освобождены от налога на прибыль и подоходного налога сроком на три года.

В Азербайджане субъектами микробизнеса считаются компании с ежегодным доходом до 200 тысяч манатов и штатом сотрудников до десяти человек.

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