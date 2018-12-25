Всегда дарите радость родным и близким!

Порой для того чтобы доставить радость себе и своим близким нужно совсем немного. В преддверии же нового года эта тема становится особо актуальной. Если же Вы не можете это сделать по причине нехватки средств, знайте, что у вас есть незаменимый помощник - Smileсard от Expressbank. Smilecard это такситная карта, которая дарит Вам возможность оплачивать стоимость товара или услуги по частям. В итоге, приобретая подарок себе или своим близким, вы с лёгкостью производите оплату в течении 6 или 12 месяцев. А сумма cashback, которая возвращается Вам при каждой покупке, делает Smilecard ещё более привлекательной.

Преимущества Smilecard:

Карта бесплатна; При оплате посредством ПОС-терминалов или онлайн сумма выплачивается равными частями; Вне зависимости от типа оплаты условия рассрочки одинаковые; При покупке посредством ПОС-терминалов или онлайн в сети партнеров начисляется cashback; Удобная возможность погашения через широкую сеть терминалов Expresspay; Возможность загрузить личные средства на карту; СМС уведомления бесплатны; Картой можно пользоваться как в в Азербайджане, так и за рубежом.

Заказать карту вы можете онлайн на официальном сайте Банка, а также обратившись с удостоверением личности в один из филиалов Expressbank-а.

Expressbank, предоставляющий различные услуги клиентам и имеющий сеть из 15 филиалов по всей стране, является одним из ведущих банков страны.

Подробнее об услугах банка можно узнать на сайте www.expressbank.az, а также страницах в социальных сетях:

https://www.facebook.com/Expressbank/

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