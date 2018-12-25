Azercell открыл 20-й Эксклюзивный магазин

В преддверии праздника Azercell запустил две кампании для абонентов в Тартаре.

Компания Azercell Telekom, которая до конца 2018 года намеревалась увеличить количество эксклюзивных магазинов для обеспечения комфорта абонентов, достигла поставленной цели. Открыв свой 20-й магазин "Azercell Exclusive", компания представила его в пользование абонентов в городе Тартар. Магазин, расположенный по адресу г. Тартар, пр. Гейдара Алиева, 47 - 13-й по счету магазин, представленный абонентам в регионах. На открытии эксклюзивного магазина принял участие глава исполнительной власти Татарского района Мустагим Мамедов. В магазине, который начиная с 25 декабря будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 (без перерыва) и по воскресеньям с 09:00 до 15:00 (без перерыва), созданы все условия для использования абонентами услуг Azercell. В магазине абоненты могут осуществлять оплату услуг мобильной связи, а также приобрести желаемые мобильные устройства в кредит или налично. Высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора устройства, подключения и в других вопросах. Как и в других магазинах "Azercell Exclusive", компания Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в городе Тартар по случаю открытия магазина. Так, каждый абонент, приобретающий смартфон в магазине "Azercell Exclusive" в Тартаре в течение 7 дней начиная с 25 декабря, получит подарочный баланс в 150 AZN на свой Azercell номер. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% при покупке номеров и аксессуаров.

Отметим, что магазины "Azercell Exclusive" представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюль-бюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул. Бахтияра Вахабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (пос. Мярдакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул. Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгаите (11-ый мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (ул. Исмата Гаибова, 8), Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149), Бейлагане (ул. Сардара Имралиева, 265), Агджабеди (пр. У. Гаджибейли, 68), Газахе (ул. Фирудина Шамоева, 1А) и Сабирабаде (пр. Гейдара Алиева, 60).

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).