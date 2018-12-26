Азербайджан серьезно улучшил позиции в крупном международном рейтинге
Азербайджан занял 28-е место в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечается в исследовании, проведённом специалистами крупной консалтинговой сети компаний PwC в сотрудничестве со Всемирным банком.
Согласно анализу, общая налоговая ставка Азербайджана составляет 40,8 процента, это удельный вес налогов и взносов в прибыли компании.
При этом Россия расположилась на 53 месте, Казахстан- на 56 месте, Узбекистан - на 64-м, Армения - на 82-м, Таджикистан - на 136-м, Кыргызстан - на 150-м.
Исследование учитывает ряд показателей в налоговой сфере - количество платежей за год, время, необходимое для соответствия налоговому законодательству, применение системы НДС.
Отметим, что в прошлом году Азербайджан занимал 35 место в рейтинге.
Напомним, что в Азербайджане в 2019 году ожидаются серьёзные реформы в налоговой системе, нацеленные на развитие предпринимательства. С первого января 2019 года вступают в силу новые поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают новые льготы и освобождения от налогов, а также расширение налогооблагаемой базы, введение кассовых аппаратов нового поколения, совершенствование налогового администрирования и другие меры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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