В Азербайджане подорожало золото

26 декабря 2018 09:55

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 26 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 6,9275 маната, составив 2163,4455 маната, серебра - на 0,0724, до 25,1938 маната, платины - на 5,882 маната, до 1341,793 маната, палладия - на 7,0805, до 2122,7645 маната.

Название

26.12.2018

25.12.18

Золото

XAU

2163,4455

2156,518

Серебро

XAG

25,1938

25,1214

 

Платина

XPT

1341,793

1335,911

Палладий

XPD

2122,7645

2115,684

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az