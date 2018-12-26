В Азербайджане подорожало золото

Цены на драгоценные металлы в Азербайджане повысились. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 26 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 6,9275 маната, составив 2163,4455 маната, серебра - на 0,0724, до 25,1938 маната, платины - на 5,882 маната, до 1341,793 маната, палладия - на 7,0805, до 2122,7645 маната.

Название 26.12.2018 25.12.18 Золото XAU 2163,4455 2156,518 Серебро XAG 25,1938 25,1214 Платина XPT 1341,793 1335,911 Палладий XPD 2122,7645 2115,684

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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