Papa John’s - теперь в Ахмедлах!

Пицца Papa John's стала более доступной для жителей Ахмедлы и близлежащих районов! Cостоялось открытие нового ресторана всемирноизвестного бренда в районе станции метро "Ахмедлы". Событие вызвало большой интерес среди любителей пиццы.

В зону обслуживания Papa John's "Ахмедлы" также включены районы Ази Асланов, Халглар Достлугу, Нефтчиляр, Гара Гараев и Кёроглу. Ресторан будет предоставлять полный спектр услуг, включая доставку на дом.

Американская сеть пиццерий Papa John's была основана в 1984 году и на данный момент является третьей по величине в мире, объединяя более 5000 ресторанов в 48 странах мира. "Лучше ингредиенты, лучше пицца" является глобальным слганом компании и пицца от Папы готовится в соответсвии со строгими стандартами и только из свежих и высококачественных продуктов.

Papa John's в Азербайджане уже с 2012 года. На данный момент в Баку предоставляют услуги шесть ресторанов, расположенных по адресам: ул. Мирзага Алиева 138 (м. Низами), ул. Низами 106А (м. Сахиль), пр-т Ататюрка 29 (м. Гянджлик), ул. Джавадхана 15С (м. Аджеми), пр-т Нефтяников 92 (Park Bulvar), ул. М. Хади 106 (м. Ахмедлы).