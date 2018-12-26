Papa John’s - теперь в Ахмедлах!
Пицца Papa John's стала более доступной для жителей Ахмедлы и близлежащих районов! Cостоялось открытие нового ресторана всемирноизвестного бренда в районе станции метро "Ахмедлы". Событие вызвало большой интерес среди любителей пиццы.
В зону обслуживания Papa John's "Ахмедлы" также включены районы Ази Асланов, Халглар Достлугу, Нефтчиляр, Гара Гараев и Кёроглу. Ресторан будет предоставлять полный спектр услуг, включая доставку на дом.
Американская сеть пиццерий Papa John's была основана в 1984 году и на данный момент является третьей по величине в мире, объединяя более 5000 ресторанов в 48 странах мира. "Лучше ингредиенты, лучше пицца" является глобальным слганом компании и пицца от Папы готовится в соответсвии со строгими стандартами и только из свежих и высококачественных продуктов.
Papa John's в Азербайджане уже с 2012 года. На данный момент в Баку предоставляют услуги шесть ресторанов, расположенных по адресам: ул. Мирзага Алиева 138 (м. Низами), ул. Низами 106А (м. Сахиль), пр-т Ататюрка 29 (м. Гянджлик), ул. Джавадхана 15С (м. Аджеми), пр-т Нефтяников 92 (Park Bulvar), ул. М. Хади 106 (м. Ахмедлы).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане подорожало золото
Официальный курс маната на 26 декабря
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı keçirilib
Назначен председатель Международного банка Азербайджана
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Müşahidə Şurasının iclası keçirilib
Bitcoin резко подешевел
-
25 Дек. 21:28 9 758
-
25 Дек. 13:05 7 028
-
25 Дек. 12:11 6 893
-
25 Дек. 21:39 4 949
-
25 Дек. 15:14 3 808