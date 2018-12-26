Gilan & Knauf отмечает 10-летний юбилей - FOTO

Завод по производству гипсокартона Gilan & Knauf, входящий в Gilan Holding и основанный в 2008 году совместно с немецкой компанией Knauf, являющейся одной из мировых лидеров в области строительных материалов, отмечает 10 лет своей деятельности.

Предприятие, начавшее функционировать 10 лет назад и отвечающее современным международным стандартам, по своему масштабу и по производственным мощностям не имеет аналога на Кавказе.

Компания выпускает гипсокартонные плиты различных видов, которые используются при облицовке интерьеров зданий, устройстве перегородок и подвесных потолков. Продукция Gilan & Knauf отличается высокой экологичностью, не содержит токсичных примесей, а также обладает огнеупорными свойствами.

В ноябре 2009 года в ходе своего визита в Геранбойский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия Gilan & Knauf, открытие которого обеспечило сотни новых рабочих мест в этом районе.

Производство гипсокартона на данном заводе основано на современных немецких технологиях, разработанных компанией Knauf, являющейся лидером в этой сфере и имеющей более 200 заводов по всему миру. Завод оснащен передовым оборудованием немецкой компании "Grenzebach".Основная часть сырья, а именно гипсовый камень добывается непосредственно в Агджакендском гипсовом месторождении Азербайджана, кроме того, некоторая часть сырья приобретается из-за рубежа. Сотрудничество Gilan Holding с лидером в производстве строительных материалов на основе гипса - компанией Knauf привнесло в азербайджанскую экономику совершенно новый подход.

Соответствуя стремительному развитию Азербайджана, из года в год растет и спрос на продукцию Gilan & Knauf, использующуюся при строительстве новых объектов социально-культурного назначения, общественных и частных проектов. Годовой объем продаж гипсокартона Gilan & Knauf на местном рынке составляет 10 миллионов квадратных метров. Продукция также экспортируется в соседние страны региона, причем объем экспорта увеличивается из года в год. В соседнюю Грузию за последние два года было экспортировано четыре миллиона квадратных метров гипсокартона.

Будучи 10 лет на строительном рынке Азербайджана, предприятие Gilan & Knauf зарекомендовало себя высочайшим качеством продукции и завоевало безграничное доверие потребителей. Соответствующая местным и международным нормам и стандартам, а также превосходящая по своему качеству европейскую, продукция Gilan & Knauf производится по специальной технологии, разработанной Knauf.

На всем протяжении своей деятельности Gilan & Knauf следит за международным техническим прогрессом и глобальными тенденциями в строительной сфере, воплощая в производстве лучшие технические достижения и повышая качество производимой продукции из года в год.

Рассказывая об успешной деятельности Gilan & Knauf, стоит упомянуть о производстве уникальных сухих строительных смесей на основе гипса, выпускаемых с 2013 года, а также металлических профилей, производимых согласно стандартам Knauf и используемых для монтажа гипсокартонных листов. Кроме этого, Gilan & Knauf занимается эксклюзивным импортом в Азербайджан уникальной строительной продукции компании Knauf, такой как акустические панели, цементные плиты Аквапанель®, строительные ленты, каменная вата, стекловата и т.д.

10-летний успех Gilan & Knauf на строительном рынке и высочайшее качество производимой продукции, связаны не только с наличием самого современного оборудования, но и наличием профессиональной команды сотрудников предприятия, большую часть которой составляют граждане Азербайджана. Работники постоянно повышают свою профессиональную квалификацию и обмениваются опытом на предприятиях Knauf в России и Украине, а технические эксперты прошли профессиональные тренинги в Германии и Турции.

Следует особо отметить тот факт, что в результате автоматизации производства, на предприятии было достигнуто улучшение условий труда, облегчение рабочего процесса, а также обеспечение защиты безопасности персонала.

Gilan & Knauf является крупным налогоплательщиком в Геранбойском районе Азербайджана. За десятилетний период деятельности предприятие выплатило в государственный бюджет 40,8 миллиона манатов. Gilan & Knauf также является активным участником социальных проектов, реализуемых в Гянджа-Газахском регионе.

Благодаря идеальным производственным показателям, трехступенчатому контролю за производством, заботе о сотрудниках и обеспечению их достойным заработком Gilan & Knauf можно смело назвать образцовым предприятием Азербайджана.

С 10-летием, Gilan & Knauf!

Отметим, что действующий в Азербайджане с 1987 года Gilan Holding, будучи одной из крупных групп компаний, вкладывает инвестиции в ненефтяной сектор и вносит значимый вклад в развитие экономики страны.