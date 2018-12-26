В 2018 году воздушным пространством Азербайджана воспользовалось рекордное число самолетов

Согласно статистическим данным Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) за 2018 год, воздушным пространством Азербайджана в общей сложности воспользовались 150 тысяч рейсов. Из них 95 тысяч приходятся на транзитные рейсы.

Эти показатели стали рекордными за всю историю деятельность AZANS. За суточный период рекордным числом стало 500 рейсов.

Суммарно на данных рейсах было перевезено 26 миллионов пассажиров, 6 тысяч рейсов были выполнены на крупнейших пассажирских лайнерах Airbus A380.

Статистические данные по воздушному движению превышают показатели 2017 года в 7,5 раз. Открытие на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев в феврале этого года Центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана (ASEC) позволило существенно увеличить транзитный поток через нашу страну.

"Достижение рекордных показателей стало возможным благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева гражданской авиации. Воздушное пространство Азербайджана становится все более значимым для Европы, и все большее число авиакомпаний выбирают нашу страну в качестве транзитного коридора. Высокое качество, устойчивость и безопасность были основными составляющими нашего устойчивого развития в 2018 году", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Успешное и динамическое развитие сферы аэронавигации в Азербайджане позволило Баку выиграть конкурс на проведение ежегодного авиационного саммита CANSO Global ATM Summit в 2020 году. Кандидатура Баку на проведение саммита была единогласно выбрана в Бангкоке на заседании Исполнительного комитета (состоит из руководителей FAA США, аэронавигационных систем Канады, Германии, Чехии, Аргентины, Администраций гражданской авиации Сингапура, Танзании, Великобритании и Саудовской Аравии). Далее за кандидатуру проголосовало более 70 стран во время генерального собрания CANSO.

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