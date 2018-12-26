20 превращается в 19! Успейте воспользоваться!

До Нового года осталось совсем немного! Возможно, у вас еще остались в этом году невыполненные планы, не реализованные желания?

Если так, то у нас хорошие новости - Expressbank может вам помочь! В связи с наступающими новогодними праздниками Expressbank снизил процентную ставку по наличным кредитам с 20% до 19%!

Не надо ждать нового года, чтобы выгодно взять кредит! Идите в Expressbank прямо сейчас и радуйте близких подарками, воплощайте свои мечты в жизнь! В новом году нас ждут новые мечты! Не забывайте, что эта неделя - последняя рабочая неделя уходящего 2018-го года!

Хотим отметить, что сумма кредита составляет от 300 до 20 000 АЗН, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Обратиться за кредитом может каждый, кто имеет официальное место работы. Для этого нужно обратиться в любой из филиалов банка или заполнить онлайн-форму на сайте.

Expressbank, предоставляющий различные услуги клиентам и имеющий сеть из 15 филиалов по всей стране, является одним из ведущих банков страны.

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