Ведущий мобильный оператор страны расширяет и улучшает свои сетевые возможности

Для предоставления своим абонентам услуг связи высшего качества и подготовки к применению в стране последних новшеств цифрового мира ведущий мобильный оператор на рынке телекоммуникаций Азербайджана OOO "Azercell Теlekom" сделал ряд важных шагов в направлении усиления сети, расширения зоны охвата и еще большего усиления скорости предлагаемой интернет услуги. 14-15 декабря успешно завершился проект Централизации данных абонентов (UDC). Проект UDC, объединяющий в себе несколько сложных этапов, является одним из показателей устойчивого развития компании Azercell с технологической стороны. В упомянутых числах также успешно осуществился процесс Миграции HLR наряду с усилением структуры данных. Параллельно с этим с целью усиления интернет-проводимости были успешно осуществлены работы по расширению сети пакетной коммутации.

Касательно вышеупомянутых процессов президент ООО "Azercell Тelekom" Вахид Мурсалиев отметил, что для обеспечения своих абонентов самой сильной и устойчивой сетью компания осуществляет крупные проекты и максимально использует существующие ресурсы. "В целом, осуществление столь огромных проектов включает в себя очень серьезные риски. Во время реализации подобных проектов в некоторых странах возникали такие серьезные проблемы, как общий сбой в сети. Однако, группа проекта UDC Azercell совместно со специалистами Ericsson заранее учли все возможные риски и проблемы и свели к минимуму технические неполадки", - сообщил он. Он также упомянул, что все внимание было направлено на подготовку сети Azercell к применению 5G и других технологий нового поколения, а также на совершенствование опыта работы с клиентами. Вахид Мурсалиев также отметил и то, что и впредь компания будет стараться облегчать как повседневную, так и деловую жизнь своих абонентов посредством оказываемых ею качественных и удобных услуг.

Следует отметить, что UDC (User Data Consolidation) создает возможность для более оперативного, быстрого и качественного использования базы данных телекоммуникационных сетей с абонементной платой. UDC является многоцелевой системой и может сочетаться с другими системами разного вида, функционирующими в сфере телекоммуникаций.

Существует база регистра местоположения абонентов - HLR, включающая в себя данные каждого активного мобильного устройства телекоммуникационной сети. Цель HLR - обеспечить функциональность в сборе этих данных и просматривать такие запросы, как, например, определение (утверждение) пользователя. Отметим, что база данных постоянно обновляется. Когда способность накопления информации начинает ослабевать, или в случае проведения профилактических работ в сети, структура данных для каждого пользователя усиливается. В этом случае для предотвращения потери пользовательские данные перемещаются со старого HLR (главного HLR) на новый HLR (целевой HLR). Этот процесс, который наша компания успешно завершила, называется Миграция HLR.

Проект расширения сети пакетной коммутации является одним из важных процессов, направленных на развитие опыта работы с клиентами. С его помощью Azercell сможет достичь усиления передаваемости информации в интернете. Таким образом, абоненты мобильного оператора не будут чувствовать замедления скорости в часы пик пользования интернетом.

И вообще, по причине того, что все эти процессы совершенствуются, они помогают обеспечить удобство клиентов.

Компания Azercell, ознакомившая Азербайджан с рядом технологических новшеств, и в дальнейшем будет верна своей миссии и будет усиливать свою сеть, чтобы облегчить жизнь своих абонентов и лучше ознакомить их с цифровыми новшествами посредством инновационных решений и современных услуг, а также будет осуществлять необходимые меры в этом направлении.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).