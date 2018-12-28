Мы обязательно должны учиться друг у друга!

Развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане будет одним из приоритетов экономики на 2019 год. В 2018 году было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса для развития этой области. Ожидается, что с начала 2019 года значительно сократится налоговое администрирование для малого и среднего бизнеса и снизится налоговая нагрузка. В свете заботы государства бизнес субъекты могут также сосредоточиться на профессиональной стороне бизнеса и достичь целей как своих, так и экономики страны. Эльшан Мамедов, который делится этими идеями с нами, занимается предпринимательской деятельностью более 10 лет. Бизнес, начиная с рекламы и PR, теперь расширяется за счет расширения кофешоп-ов, туризма и творческого продакшна. Считаем, что наше интервью с Эльшаном, у которого есть мотивационные идеи, будет полезно для тех, кто занимается и будет заниматься бизнесом в будущем.

Многие считают, что для начала деятельности в бизнесе необходимо достичь определенного возраста. Сначала необходимо набраться опыта как работник, затем заниматься предпринимательской деятельностью. Что заставило вас думать иначе?

Вы абсолютно правы. Я бы даже сказал, что некоторые из этих людей, которые хотят создать свой бизнес, работают на протяжении 10-15 лет, чтобы собрать определенный капитал. Взамен они не могут правильно оценить возникающие возможности каждого периода. Не придают особое значение своим сильным сторонам. Я тоже, как и многие другие, начал работать, будучи студентом. Я пробовал себя в различных областях. Несмотря на то, что был молодым, я легко смог распознать свою способность создавать рекламу и PR любого продукта. Я заметил эту свою сильную сторону очень быстро, и когда мне было всего 20 лет, я уже начал заниматься рекламным и PR -бизнесом. На самом деле, многие люди мечтают заниматься бизнесом и зарабатывать много денег. Но не только в Азербайджане, но и во всех уголках земли, мало кто реально может достичь этих целей. Создание бизнеса не означает немедленное зарабатывание денег, чтобы стать успешным предпринимателем, требуется усердная работа и борьба до конца, умение воспринимать возникающие препятствия как возможности. Я прошел такой путь, и я бы сказал, что все еще буду проходить этот путь в последующие годы.

Вы работаете в сфере рекламы уже более 10 лет. Вы также знали о деятельности в новых направлениях бизнеса. Какие факторы в вашей практике делают ваш бизнес долговечным?

В последние годы скорость многих процессов в мире возросла. Сейчас не только технология развивается быстрыми темпами. Жизненный цикл компаний также движется очень быстро. Как мы осведомлены из "деловой" литературы, сейчас существование какой-либо компании длится не 20-30 лет, а порой 3-4 года, затем она исчезают из бизнес-среды. Это естественный процесс во всем мире. Потому что конкурентная среда, неспособность идти в ногу с технологиями и неспособность определить тенденции ведут к провалу. Очень хорошо, что в Азербайджане растет число компаний, занимающихся рекламой и маркетингом. Особенно в области цифрового маркетинга. Но в области рекламы и маркетинга, также, как и в других областях, вам необходимо к следующему году выполнять работу, которую вы легко выполняли в последние годы, более совершенно, быть в ногу с инновациями. Инновация - это не только современное техническое оборудование, это также и новые подходы к бизнесу, технологии управления. Считаю, что за нашим успехом стоит этот основной фактор. Когда несколько лет назад цены на нефть упали, мы отказались от значительной прибыли предыдущих годов и решили быть рядом с нашими партнерскими компаниями. Мы сделали скидки на рекламу, порой ставили бесплатную рекламу, чтобы их работа не останавливалась. Мы прошли через все вместе с ними, и когда их бизнес вернулся к предыдущим темпам развития, мы снова были вместе. Думаю, я смог ответить на ваш вопрос практическим ответом. Бизнес - это не на 1 день, не на год, это долгосрочная перспектива. Если сегодня проиграешь, то завтра обязательно выиграешь.

Как вы оцениваете бизнес-среду нашей страны в 2019 году?

До перехода на следующий год, хотел бы высказать свое мнение о решениях, которые были предприняты в этом году и важны для предпринимателей. Прежде всего, я могу сказать, как человек, работающий в сфере рекламы, Государственное рекламное агентство, созданное в прошлом году, добилось больших и прогрессивных результатов в эффективном управлении рекламой в Баку на протяжении этого года. Также, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, созданное по инициативе Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева, активно участвует в деятельности малого и среднего бизнеса в современных условиях, а также в роли малого и среднего предпринимательства в экономике страны. С 2019 года мы ждем обновленного Налогового Кодекса, который, как я считаю, изменит бизнес среду в положительном направлении. В такой обстановке мы и наши партнеры ожидаем много хорошего от следующего года. Одна из наших главных целей - расширяя географию нашей деятельности, открывать кофейни за рубежом, деятельность которых актуальна в Баку в этом году. Мы планируем разместить новые креативные рекламы в следующем году, так как мы продолжаем отслеживать поведение потребителей в рекламной сфере. Мы будем продолжать оказывать консультационные услуги, чтобы делиться своим опытом с рекламодателями в области их соответствия с аудиторией для рекламодателей в разных местах.

Вы упомянули об агентстве KOB. Каковы ваши основные ожидания от этого агентства как предпринимателя?

Я думаю, что мы обязательно должны учиться друг у друга. Никто не может сказать, что я все знаю и не нуждаюсь ни в какой помощи. Агентство также должно стараться, чтобы привлечь больше бизнес субъектов к их обсуждениям и встречам. Необходимо делиться практикой, проблемами. Возможно решить проблему за 2-3 дня, которая была бы решена кем-то за месяц. Делясь хорошим опытом, мы сэкономим время, являющееся ценным ресурсом бизнеса. Я верю, что платформа КОВ будет расширяться в этом направлении, и от этого максимально выиграют предприниматели, владельцы бизнеса. Хотя Агентство было создано совсем недавно, я лично несколько раз участвовал в совещаниях и мероприятиях этой организации и провел очень полезные обсуждения с уполномоченными представителями о планах на будущее и о том, как получить от них поддержку. Я верю, что КОВ, стремящееся быть другом предпринимателей, всегда будет с предпринимателями в этих и других областях, и будет поддерживать развитие бизнеса в стране.

Пользуясь случаем, поздравляю вас и ваших читателей с наступающим Днем Солидарности Азербайджанцев Мира и Новым Годом и желаю каждому из вас много энергии в 2019 году!