Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в четверг составила 55,04 доллара за баррель, что на 0,38 доллара больше показателя пятницы прошлой недели. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend в пятницу источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 27 декабря составила 53,72 доллара за баррель, что на 0,35 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в четверг составила 49,4 доллара за баррель, что на 0,1 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 декабря составила 51,59 доллара за баррель, что на 0,36 доллара больше предыдущего показателя.

Отметим, что в связи с Рождеством торги на биржах 25 декабря не проводились, а 24 и 26 декабря на биржах наблюдалась низкая ликвидность.

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