SOCAR наладила новое производство - ДЕТАЛИ

28 декабря 2018 14:44

Азербайджанская госкомпания SOCAR приступила к производству наночастиц. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госкомпанию, передает Day.Az.

Оборудование, необходимое для производства наночастиц, было разработано в партнерстве с российской компанией "Ростовые технологии".

Как отмечается, технологический процесс происходит без использования вредных химических веществ и с минимальным использованием инертного газа. Производимые наночастицы будут использоваться для изготовления наносистем, которые помогут повысить эффективность бурения, добычи и других производственных процессов.

Первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что производство наночастиц позволит компании сократить расходы и снизить зависимость от импорта. В будущем эту продукцию смогут использовать и другие структуры внутри страны.

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