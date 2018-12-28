Банки Азербайджана перейдут на усиленный режим работы
28 декабря 2018 15:13 188
По рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана в праздничные дни филиалы и отделения банков будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Палату, передает Day.Az.
С 29 декабря по 2 января в целях обеспечения удобства граждан страны и туристов, посетивших Азербайджан в праздничные дни, в получении услуг по обмену валюты в общей сложности свои услуги будут предоставлять 118 филиалов и отделений 23 банков (12 пунктов продажи девяти банков будут работать круглосуточно).
В праздничные дни будет действовать созданная Палатой специальная мониторинговая группа по контролю за деятельностью банков.
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