Азербайджан увеличит добычу нефти в 2019 году? - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Азербайджан может увеличить добычу нефти в 2019 году. Об этом сообщает Trend со ссылкой на S&P Global Platts, передает Day.Az.

Ожидается, что рост добычи конденсата на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз", компенсирует снижение добычи на старых месторождениях в Азербайджане, говорится в аналитике Platts.

"Мы прогнозируем, что добыча нефти и конденсата в Азербайджане незначительно вырастит в 2019 году, на менее чем 10 тысяч баррелей в день. Добыча конденсата на месторождении "Шах Дениз" увеличится на 30 тысяч баррелей в день в связи с запуском второй фазы разработки месторождения и достигнет в среднем 90 тысяч баррелей в день", - пишет Platts.

Далее в аналитике говорится, что в будущем году ожидается дальнейшее естественное снижение добычи на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на который приходится основная часть производства нефти в стране.

Аналитики Platts отмечают, что, несмотря на то, что оператор проекта BP предпринимает шаги для увеличения добычи, в целом производство снижается после достижения пика в 800 тысяч баррелей в сутки в 2009 году.

"Мы ожидаем, что добыча на блоке АЧГ составит 510 тысяч баррелей в сутки в будущем году, по сравнению с 530 тысяч баррелей в сутки в 2018 году", - говорится в аналитике Platts.

Отметим, что ранее Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в ноябре 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства.

В минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 801 тысяча баррелей, из которых 733 тысячи пришлись на нефть, а 68 тысяч - на конденсат, было экспортировано шесть тысяч баррелей нефти.

В январе текущего года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте - 794 тысячи баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысячи баррелей, в июле 773 тысячи баррелей, в августе - 774 тысячи баррелей, в сентябре - 796 тысяч баррелей, в октябре - 783 тысячи баррелей.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

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