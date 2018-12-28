Азербайджан установил новый порядок приема металлолома
В Азербайджане ужесточены требования к приему отходов цветных и черных металлов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Это предусматривает изменение в закон "О производственных и бытовых отходах", которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Согласно изменению, в Азербайджане цветные и черные металлы могут принимать только субъекты предпринимательства, зарегистрированные как потенциально опасные объекты и занимающиеся переработкой этих металлов.
Правила приема, учета цветных и черных металлов, исследования их на радиацию и другие требования по их источнику утверждаются структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.
Прием цветных и черных металлов без установления их источника, незаконным путем, без требования у физических лиц документов, подтверждающих личность, неисследованных на радиацию, а также их плавка влечет ответственность.
В связи с этим внесено изменение в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому за непрохождение регистрации как потенциально опасного объекта физические лица штрафуются на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 2500 до 3500 манатов, юридические лица - от 5000 до 10000 манатов.
В соответствии с другим изменением, за нарушение правил приема отходов черных и цветных металлов физические лица штрафуются на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 1000 до 2000 манатов.
После голосования изменения были приняты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 3 января
-
27 Дек. 20:55 10 400
-
27 Дек. 18:35 6 872
-
27 Дек. 21:37 6 465
-
10:53 6 277
-
27 Дек. 17:48 4 803