Азербайджан установил новый порядок приема металлолома

В Азербайджане ужесточены требования к приему отходов цветных и черных металлов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусматривает изменение в закон "О производственных и бытовых отходах", которое обсуждалось на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменению, в Азербайджане цветные и черные металлы могут принимать только субъекты предпринимательства, зарегистрированные как потенциально опасные объекты и занимающиеся переработкой этих металлов.

Правила приема, учета цветных и черных металлов, исследования их на радиацию и другие требования по их источнику утверждаются структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

Прием цветных и черных металлов без установления их источника, незаконным путем, без требования у физических лиц документов, подтверждающих личность, неисследованных на радиацию, а также их плавка влечет ответственность.

В связи с этим внесено изменение в Кодекс об административных нарушениях, согласно которому за непрохождение регистрации как потенциально опасного объекта физические лица штрафуются на сумму от 500 до 1000 манатов, должностные лица - от 2500 до 3500 манатов, юридические лица - от 5000 до 10000 манатов.

В соответствии с другим изменением, за нарушение правил приема отходов черных и цветных металлов физические лица штрафуются на сумму от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 1000 до 2000 манатов.

После голосования изменения были приняты.

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