Азербайджан рекордно опередил Армению - ПОДРОБНОСТИ

В 2018 году разница между экономическим потенциалом Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу в ходе пресс-конференции сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По словам Гасымлы, экономика Азербайджана в четыре раза превышает армянскую экономику, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз превышают аналогичные показатели в Армении, а количество населения - в 3,3 раза больше.

Директор Центра также добавил, что из четырех границ Армении - две полностью закрыты, а у двух других ограничены возможности.

"Оставаясь в стороне от всех нефтегазовых, транспортно-логистических, ИКТ проектов страна-оккупант продолжает ослабевать и оставаться в тени Азербайджана", - сказал Гасымлы.

Директор Центра подчеркнул, что если бы Армения, придерживаясь здравой логики, отказалась бы от оккупации азербайджанских земель, то за счет возможностей Азербайджана могли бы появиться условия для развития всего региона.

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