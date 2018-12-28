Новое назначение в министерстве энергетики Азербайджана

Новым заместителем министра энергетики Азербайджана назначен Эльнур Солтанов, сообщили в пятницу Trend в министерстве, передает Day.Az.

Ранее Солтанов занимал должность директора Каспийского центра энергетики и окружающей среды, а также декана факультета общественных и международных отношений Университета ADA.

Солтанов сменил Натика Аббасова, который был освобожден от занимаемой должности распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 ноября 2018 года.

Отметим, что в настоящее время у министра энергетики Парвиза Шахбазова два заместителя: Гюльмамед Джавадов и Самир Велиев.