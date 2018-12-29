Азербайджан и Турция будут совместно производить ж/д вагоны

Азербайджан и Турция рассматривают вопрос о совместном производстве железнодорожных вагонов. Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По словам председателя ЗАО, совместное производство планируется наладить в Сумгайыте. "Ширина железнодорожной колеи в Азербайджане 1520 миллиметров, которая предусмотрена для российских вагонов, европейский же стандарт - 1435 миллиметров. У наших поездов большие габариты, которые не позволяют им проходить через туннели. Поэтому идут переговоры с турецкими специалистами по поводу гибридных поездов, чтобы мы могли использовать их как в Азербайджане, так и в Турции и Европе", - сказал Гурбанов.

Как сообщил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, Азербайджан и Турция будут совместно производить грузовые вагоны, которые будут курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В связи с этим в Азербайджане будет построен завод. По словам министра, работы по проектированию совместного предприятия близятся к концу.

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