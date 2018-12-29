Банки Азербайджана раздали кредитов на 12 миллиардов

Капитализация банковского сектора Азербайджана по итогам ноября 2018 года составила 4,247 миллиарда манатов, что на 14,51 процента больше показателя на начало года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным отчета, совокупные активы банков с начала года выросли на 6,83 процента, достигнув 29,827 миллиарда манатов. За отчетный период объем находившихся в распоряжении банков наличных средств составил почти 1,159 миллиарда манатов, на корреспондентских счетах в Центральном банке находилось 1,907 миллиарда манатов, а средства на ностро-счетах (корреспондентские счета в других банках) - почти 2,676 миллиарда манатов. Инвестиции банков в ценные бумаги достигли 3,87 миллиарда манатов (рост с начала года на 54,92 процента).

Банки с начала года увеличили кредитование на 7,37 процента, и по итогам ноября совокупный портфель займов составил 12,172 миллиарда манатов. По этим кредитам были созданы резервы на 1,516 миллиарда манатов.

Совокупные обязательства банковского сектора страны выросли на 5,65 процента, до 25,579 миллиарда манатов. Наибольшая доля обязательств пришлась на депозиты - 72,6 процента, или 18,571 миллиарда манатов (рост с начала года на 9,92 процента). Объем депозитов физических лиц составил 7,99 миллиарда манатов, юридических лиц - 10,581 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед Центральным банком сократились с 507,6 миллиона до 403,1 миллиона манатов.

Чистая прибыль банковского сектора по итогам одиннадцати месяцев составила 238 миллионов манатов. Прибыль сформировалась за счет процентных доходов на 1,597 миллиарда манатов (в том числе 1,115 миллиарда манатов - доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - на 500,1 миллиона манатов. Процентные расходы банков составили 536 миллионов манатов, в том числе выплаты процентов по депозитам - 349,6 миллиона манатов, а непроцентные - 916,7 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в 644 миллиона манатов. В отчетный период банки также выделили 303,4 миллиона манатов на покрытие возможных убытков по активам и выплатили 32,1 миллиона манатов в качестве налога на прибыль.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два с государственным участием.

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