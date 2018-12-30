Азербайджанские женщины-предприниматели будут осваивать аграрную сферу - ДЕТАЛИ

Учитывая государственную стратегию, направленную на рост ненефтяного сектора экономики, предусматривающую, в том числе развитие женского предпринимательства в Азербайджане, мы хотим уделить максимальное внимание аграрной сфере.

Об этом заявила Trend глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева, передает Day.Az.

По словам Бабаевой, согласно задачам Ассоциации, женский бизнес в ближайшие три года должен охватить все основные сегменты аграрной отрасли.

"Развитие аграрной отрасли в целом является приоритетной задачей государства, и мы считаем, что женский бизнес должен играть не последнюю роль в развитии частного сектора экономики. С этой целью мы намерены реализовать проекты, направленные на поддержку женского предпринимательства в различных сегментах сельского хозяйства, и в первую очередь в сфере земледелия", - сказала Бабаева.

Глава Ассоциации отметила, что с этой целью будут проводиться специальные тренинги и семинары для женщин желающих развивать свой бизнес в этом сегменте аграрной отрасли.

По словам главы Ассоциации, тренинги и семинары проводятся на бесплатной основе.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.

Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.