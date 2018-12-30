В Азербайджане активно развивается рынок капитала

Оборот на рынке капитала Азербайджана в 2018 году увеличился примерно в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации участников фондового рынка (AFBIA) Джейхун Ибрагимов, передает Day.Az.

По словам председателя правления, в целом на рынке капитала Азербайджана наблюдается развитие, в частности на рынке облигаций, а также наблюдается рост на вторичном рынке акций, на рынке первичного размещения облигаций, операций РЕПО и торгов с контрактами на разницу цен (CFD).

"Тем не менее, наша главная цель - повысить активность на рынке корпоративных ценных бумаг и обеспечить в этой сфере активное участие физических лиц. С этой точки зрения мы считаем, что потенциал местного рынка капитала гораздо больше, и для эффективного использования этого потенциала, в будущем году есть необходимость в повышении мер по повышению финансовой грамотности населения", - сказал глава Ассоциации, отметив, что в целом развитие рынка капитала Азербайджана в 2018 году можно считать удовлетворительным.

Также Ибрагимов отметил, что в 2018 году рынок капитала Азербайджана запомнился рядом значимых событий.

"В 2018 году общий объем оборота Бакинской фондовой биржи впервые составил 20 миллиардов манатов. Кроме того, цена облигаций SOCAR в этом году была рекордно высокой (1037 долларов). В текущем году на рынке ценных бумаг Азербайджана также появились новые облигации. Впервые на бирже были успешно размещены облигации инвестиционной компании InvestAZ и НБКО Embafinans. По операциям РЕПО в текущем году также наблюдается рост. Так, если в январе-ноябре 2017 года объем РЕПО операций составил 16,8 миллиона манатов, то за аналогичный период текущего года объем операций превысил 583 миллиона манатов", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что в настоящее время на фондовом рынке Азербайджана действуют семь инвестиционных компаний.