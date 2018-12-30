Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели

На прошедшей неделе (24-28 декабря) средняя цена на нефть сорта Azeri Light (на базисе CIF), которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 54,3 доллара за баррель, что на 3,74 доллара меньше показателя предыдущей недели, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 55,04 доллара за баррель, минимальная - 53,56 доллара за баррель.

Легкую нефть Азербайджан продает через турецкий порт Джейхан и грузинские - Батуми и Супса. Она доставляется в Джейхан по трубопроводу БТД, в Грузию - по трубопроводу Баку-Супса, а также по железной дороге.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS (на условиях EX-NOVO), которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 49,66 доллара за баррель, что на 4,51 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на URALS за период 24-28 декабря составила 49,91 доллара за баррель, минимальная - 49,4 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 50,9 доллара за баррель, что на 3,84 долларов меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 51,59 доллара за баррель, минимальная - 50,21 доллара за баррель.

Отметим, что в связи с Рождеством торги на биржах 25 декабря не проводились, а 24 и 26 декабря на биржах наблюдалась низкая волатильность.