В Азербайджане ожидается рост производства альтернативной энергетики
Альтернативная энергетика может занять существенную долю на энергетическом рынке Азербайджана, об этом сказал Trend генеральный директор Фонда энергетического развития России Андрей Листовский, передает Day.Az.
По мнению гендиректора, в России пока такое не предвидится, так как нет потребителей в местах, где есть возможность производить энергию от солнца и ветра.
"В Азербайджане, думаю реально. Всё зависит от близости потребителя от мест генерации", - сказал Листовский.
Далее гендиректор отметил, что в России в основном развивается ветряная энергетика.
Комментируя вопрос о возможности сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики, он сказал, что Россия могла бы поставлять оборудование для солнечных и ветряных энергоустановок в Азербайджане и помочь разрабатывать проекты.
В настоящее время Азербайджан предпринимает серьезные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС. Например, норвежская компания DNV GL поможет создать в Азербайджане систему поддержки и правовую базу в секторе альтернативной энергетики.
Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне 5000 мегаватт. На энергию ветра приходится 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций.
Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане превышает 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, в январе-октябре 2018 года производство гидроэлектроэнергии составило 1 528,4 миллиона киловатт-часов, солнечной энергии - 35,1 миллиона киловатт-часов, а энергии ветра - 42,5 миллиона киловатт-часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!