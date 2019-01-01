Азербайджан развивает новое направление туризма
Государственное агентство по туризму работает над разработкой документа по привлечению внешних инвестиций в туристический сектор Азербайджана.
Об этом сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, передает Day.Az.
По словам руководителя отдела, планируется завершить разработку документа к концу текущего года.
"Документ представляет собой концепцию привлечения инвестиций в агротуризм. Это направление туризма считается перспективным и прибыльным. В ближайшие годы мы планируем популяризировать этот вид туризма в Азербайджане за счет привлечения иностранных туристов. Посетив села в регионах страны, туристы будут вести сельский образ жизни, знакомиться с местными обычаями, и даже участвовать в сельском труде", - пояснил Гулузаде.
Руководитель отдела отметил, что это направление туризма успешно практикуется в странах Европы, особенно в Италии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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