В Азербайджане продлены налоговые льготы для фермеров

1 января 2019 11:08

Налоговые льготы, применяемые к производителям сельхозпродукции, продлены еще на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Соответствующая поправка в Налоговый кодекс вступила в силу с сегодняшнего дня.

Доходы юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе, промышленным способом), освобождаются от налогообложения еще на 5 лет.

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