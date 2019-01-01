В Азербайджане продлены налоговые льготы для фермеров
1 января 2019 11:08 185
Налоговые льготы, применяемые к производителям сельхозпродукции, продлены еще на пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Report.
Соответствующая поправка в Налоговый кодекс вступила в силу с сегодняшнего дня.
Доходы юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе, промышленным способом), освобождаются от налогообложения еще на 5 лет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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