«Энергетики», сигары и электронные сигареты облагаются акцизным налогом
1 января 2019 14:27 180
С сегодняшнего дня производимые в Азербайджане алкогольные, безалкогольные энергетические напитки, сигары и электронные сигареты облагаются акцизным налогом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, согласно поправке в ст. 190 Налогового кодекса (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров), налог за каждый литр алкогольных энергетических напитков составляет 2 маната, безалкогольных энергетических напитков - 3 маната, за каждую единицу сигар, в том числе с обрезанными концами, - 1 манат, за каждый литр жидкости для электронных сигарет - 20 манатов.
Акцизный налог на каждые 1000 штук сигарет, изготовленных из табака и заменителей табака, повышен с 12 до 20 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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