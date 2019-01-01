В Баку увеличилось производство стройматериалов

В январе-ноябре прошлого года общая стоимость продукции, произведенной предприятиями, работающими в сфере производства стройматериалов в Баку, по сравнению с январем-ноябрем увеличилась на 9,6% предыдущего года до 452,3 млн. манатов, передает Day.Az со ссылкой на Report.

По данным Бакинского городского управления статистики, в январе-ноябре прошлого года производство цемента в столице составило 2 788,1 тыс. тонн. Это на 12,6% больше, чем за 11 месяцев 2017 года.

За 11 месяцев прошлого года производство строительного гипса снизилось на 89,7%, достигнув 2626,2 тонн. За этот период производство строительного известняка снизилось на 0,3% до 27 104,5 тонн.

В январе-ноябре прошлого года производство строительных блоков и цементного кирпича составило 57 175,0 тонны, что на 15,6% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года.

За 11 месяцев прошлого года производство сборных железобетонных конструкций составило 16,8 тыс. кубометров, что на 58,9% меньше, чем за 11 месяцев предыдущего года. За этот период производство асфальта в столице составило 47 400 тонн, что на 22% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года.

В январе-ноябре 2018 года производство строительного кирпича составило 97,3 тыс кубометров, готовой бетонной смеси - 813,4 тыс. тонн. Это соответственно на 16,6% меньше и в 2,3 раза больше, чем в январе-ноябре 2017 года.