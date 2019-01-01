Официанты, парикмахеры и портные будут платить фиксированный налог
С сегодняшнего дня физические лица (официанты), обслуживающие клиентов на объектах общественного питания, лица, оказывающие парикмахерские услуги и занимающиеся пошивом одежды, также станут плательщиками упрощенного налога.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, ежемесячная фиксированная ставка упрощенного налога для официантов составляет 30 манатов, парикмахеров - 20 манатов, портных - 10 манатов.
Размер ежемесячного налога для физических лиц, занимающихся указанными видами деятельности, исчисляется с применением коэффициента 2 в Баку (включая села и поселки), городах Гянджа, Сумгайыт и Хырдалан - 1,5, села и поселки Абшеронского района (кроме Хырдалана), городах Ширван, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан - 1, в других районах (городах) и поселках (селах) - 0,5.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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