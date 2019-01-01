Кто в Азербайджане временно освобожден от уплаты подоходного налога
1 января 2019 19:05 368
С сегодняшнего дня физическим лицам с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов, работающим в ненефтегазовом и частном секторе, предоставляется 100%-ая льгота по взиманию подоходного налога сроком на 7 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, согласно поправке в Налоговый кодекс, с работающих в частном секторе и ненефтегазовой отрасли физических лиц с ежемесячным доходом до 8 тыс. манатов будет удерживаться подоходный налог в размере 0%, с ежемесячным доходом выше 8 тыс. манатов - в размере 14% с суммы, превышающей 8 тыс. манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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