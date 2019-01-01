Ввозимые в Азербайджан автобусы вошли в перечень подакцизных товаров

С сегодняшнего дня импортируемые в Азербайджан автобусы также привлекаются к акцизному налогообложению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, к ст. 190 (Перечень и налоговые ставки подакцизных товаров) добавлен пункт 190.4.1-1.

Акцизная ставка для ввозимых автобусов будет предусмотрена в следующем размере:

- при объеме двигателя до 4 000 кубических сантиметров за каждый кубический сантиметр объема двигателя - 2 маната,

- при объеме двигателя до 6 000 кубических сантиметров - 8 000 манатов + 4 маната за каждый кубический сантиметр для части 4 001-6 000 кубических сантиметров объема двигателя,

- при объеме двигателя до 8 000 кубических сантиметров - 16 000 манатов + 6 манатов за каждый кубический сантиметр для части 6 001-8 000 кубических сантиметров объема двигателя,

- при объеме двигателя до 10 000 кубических сантиметров - 28 000 манатов + 8 манатов за каждый кубический сантиметр для части 8 001-10 000 кубических сантиметров объема двигателя, при объеме двигателя свыше 10 000 кубических сантиметров - 44 000 манатов + 10 манатов за каждый кубический сантиметр для части объема двигателя свыше 10 000 кубических сантиметров.

Согласно ст. 190.4.1-2, при ввозе автобусов с датой производства выше 1 года и пробегом свыше 100 тыс. км, вышеуказанные акцизные ставки рассчитываются с коэффициентом 1,5.