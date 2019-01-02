Азербайджан предоставил налоговые льготы этим гражданам

С января 2019 года для индивидуальных предпринимателей в Азербайджане вступили в силу новые льготы по подоходному налогу. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Льготы будут действительны только для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей. В течение трех лет они будут освобождены от уплаты подоходного налога в размере равном 25 процентам от объема безналичной продажи.

Например, общий доход предпринимателя составляет 1000 манатов, в том числе 800 манатов, полученные за счет безналичной продажи. Общие расходы - 700 манатов. В итоге получается доход в размере 300 манатов, из которых без учета льгот предприниматель должен выплатить подоходный налог 60 манатов (1000 - 700 = 300х20% [ставка подоходного налога]).

После применения льгот, сумма, которую предприниматель должен будет выплатить в качестве подоходного налога, составит 48 манатов (800 [безналичный оборот]/1000 [общий доход] = 0,8 [удельный вес] х 25% = 0,2 х 60 = 12 манатов).

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