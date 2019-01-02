SOCAR будет производить больше химпродукции

В следующем году ПО "Азерикимья", которое входит в состав госнефтекомпании Азербайджана SOCAR, планирует увеличить объёмы производства на 35-40 процентов, сообщили Trend в SOCAR, передает Day.Az.

В компании сказали, что в 2018 году было произведено более 337 тысяч тонн таких видов продукции, как полиэтилен, этилен, пропилен, жидкая и тяжелая пиролизная смола, бутан-бутиленовая фракция и абсолютный изопропиловый спирт.

Далее в компании добавили, что в 2018 году продукция ПО "Азерикимья" экспортировалась в такие страны, как Турция, Россия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Италия, Китай, Польша, Чехия, Вьетнам, Украина, Беларусь, Узбекистан, Грузия и Литва.

"Говоря о возможностях расширения географии поставок в 2019 году, нужно учитывать тот факт, что начиная с сентября 2018 года, пропилен больше не экспортируется, а передается в SOCAR Polymer для производства полипропилена", - пояснили в SOCAR.

Кроме этого, добавили в компании, начиная с января 2019 года, часть этилена будет также направляться в SOCAR Polymer в качестве сырья для производства полиэтилена низкого давления.

"Таким образом, в 2019 году, с одной стороны, ожидается значительное уменьшение экспортных объемов продукции непосредственно со стороны ПО "Азерикимья", поскольку часть продукции послужит сырьем для новых заводов SOCAR Polymer, те же, в свою очередь, будут экспортировать уже более ценную продукцию продвинутого цикла переработки, как например, полипропилен и полиэтилен низкого давления (высокой плотности)", - сказали в SOCAR.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть", предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья", ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа, нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.