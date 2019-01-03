Азербайджан введет новые налоговые и таможенные льготы - ПОДРОБНОСТИ
Резидентам "Парка высоких технологий", национальной академии наук Азербайджана, могут быть предложены новые налоговые и таможенные льготы, сказали Trend в Технопарке.
По словам собеседника агентства, предложения по внесению изменений в соответствующие законодательные акты уже подготовлены.
"Главная цель заключается в формировании более инвестиционно-привлекательной среды в Технопарке. Предложения будут представлены в соответствующие инстанции, и мы надеемся, что они найдут свое отражение в налоговом и в таможенном кодексах", - сказали в Технопарке.
В настоящее время статус резидента "Парка высоких технологий" присвоен 11 предприятиям. Резиденты получают экспертную, юридическую и финансовую поддержку. Кроме того, они также пользуются налоговыми и таможенными льготами. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, на имущество, на землю, от НДС на импортируемое техническое оборудование.
В перспективе ожидается, что импортируемое резидентами сырье, также не будет облагаться налогом, а продаваемая резидентами продукция, - освобождена от НДС, что обеспечит конкурентоспособность производимой ими продукции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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