Азербайджан введет новые налоговые и таможенные льготы - ПОДРОБНОСТИ

Резидентам "Парка высоких технологий", национальной академии наук Азербайджана, могут быть предложены новые налоговые и таможенные льготы, сказали Trend в Технопарке.

По словам собеседника агентства, предложения по внесению изменений в соответствующие законодательные акты уже подготовлены.

"Главная цель заключается в формировании более инвестиционно-привлекательной среды в Технопарке. Предложения будут представлены в соответствующие инстанции, и мы надеемся, что они найдут свое отражение в налоговом и в таможенном кодексах", - сказали в Технопарке.

В настоящее время статус резидента "Парка высоких технологий" присвоен 11 предприятиям. Резиденты получают экспертную, юридическую и финансовую поддержку. Кроме того, они также пользуются налоговыми и таможенными льготами. Резиденты освобождены от налогов на прибыль, на имущество, на землю, от НДС на импортируемое техническое оборудование.

В перспективе ожидается, что импортируемое резидентами сырье, также не будет облагаться налогом, а продаваемая резидентами продукция, - освобождена от НДС, что обеспечит конкурентоспособность производимой ими продукции.