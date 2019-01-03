TANAP - показатель солидарности Азербайджана и Турции
Реализация проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) является наглядным показателем солидарности Азербайджана и Турции, сказал депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Бюлент Туран. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По его словам, TANAP также является энергетическим "Шелковым путем".
Туран отметил, что Турция и Азербайджан сегодня реализуют множество энергетических проектов.
"Отношения Турции и Азербайджана развиваются во всех направлениях", - сказал он.
Отметим, что трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.
Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.
Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.
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