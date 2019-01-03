Азербайджанская нефть подорожала
3 января 2019 10:42 224
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 3,63 доллара или 6,78%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 57,19 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!