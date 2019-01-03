Межбанк Азербайджана вновь подписал эксклюзивный контракт с American Express

Международный Банк Азербайджана подписал новый шестилетний контракт с международной платежной системой American Express об эксклюзивном партнёрстве. Таким образом, Международный Банк Азербайджана сохранит эксклюзивные права на эмиссию различных видов карт American Express на территории Азербайджана.

Международный Банк Азербайджана сохраняет статус первого и единственного партнера American Express с 2007-го года. С указанного времени банк приступил к оказанию эквайринговых услуг по картам American Express. Годом позже банк осуществил эксклюзивный выпуск карт American Express Green, American Express Gold, а в 2010-ом году карты American Express Platinum. На сегодняшний день карты American Express принимаются во всех POS-терминалах и банкоматах, обслуживаемых банком.

По случаю нового эксклюзивного партнерского контракта Международный Банк Азербайджана проводит специальную кампанию. С 11 по 31 января 2019-го года каждый, пополнивший карточный счет на 100 манатов или 100 долларов, получит бесплатно дебетовую карту "American Express Green" с годовым сроком обслуживания. Помимо этого, всем заказавшим эту карту будет предоставлена карта "Mastercard Standard" в подарок. На этом преимущества кампании не заканчиваются, ведь все карты, эмитированные в рамках кампании, будут автоматически подключены к клубу "Qayğıkeş" Международного Банка Азербайджана.

Международная платежная система American Express действует с 1850-го года и насчитывает свыше 146 партнеров в 159 странах мира. Ассортимент видов карт системы превышает 1000 видов, и на сегодняшний день обслуживается свыше 35 миллионов активных карт.

Отметим, что Международный Банк Азербайджана имеет наибольшее число партнеров платежных систем в стране. Весь ассортимент карт, включая карты American Express, можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebookwww.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.