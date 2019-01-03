Центробанк Азербайджана привлек 350 миллионов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в четверг на депозитном аукционе привлек у азербайджанских банков 350 миллионов манатов, сообщает ЦБА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации, спрос на аукционе составил 975,8 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 7,76 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

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